Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht unter Einfluss von berauschenden Mitteln und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Hildesheimer Straße Kreuzung B6

Am Samstag, den 03.06.2023 gegen 07:40 Uhr kam es in Sarstedt in Höhe der Lichtzeichenanlage Hildesheimer Straße Ecke Bundesstraße 6 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei rollte ein Pkw gegen einen anderen Pkw. Es entstand nur leichter Sachschaden, aber nachdem Unfall tauschten der bisherige Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeuges und sein Beifahrer die Plätze und fuhren davon, ohne ihre Personalien anzugeben. Der andere Unfallbeteiligte verfolgte den Pkw noch eine Weile, verlor ihn aber aus den Augen. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens und der guten Beschreibung der beiden Personen konnten die eingesetzten Beamten diese ermitteln. Es stellte sich heraus, dass beide Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und beide nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügen. Gegen beide wurden Verfahren wegen der Unfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und auch wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

