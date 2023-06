Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 02.06.2023 bis 04.06.2023

Hildesheim (ots)

(fkl) Zeugen, die Hinweise zu den nachfolgenden Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Elze

Zwischen Donnerstag (01.06.2023), 19:00 Uhr und Freitag (02.06.2023), 05:30 Uhr kam es in der Gartenstraße in Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw an der hinteren Stoßstange und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Banteln

Ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag (03.06.2023) gegen 15:30 Uhr in der Bantelner Hauptstraße in Banteln. Hierbei fuhr ein 75-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw zu weit links innerhalb seines Fahrstreifens, sodass dieser den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw touchierte. Nach einer kurzen Begutachtung des Schadens entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfall in Eime

Am Samstag (03.06.2023) gegen 14:40 Uhr kam es in der Hauptstraße in Eime zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die 36-Jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte aus einer Seitenstraße in die Hauptstraße einzufahren. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte ein von rechts auf dem Gehweg fahrender Radfahrer auf Höhe des kreuzenden Pkw. Dieser kam mit Verletzungen in das Krankenhaus Gronau.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Eitzum

Zwischen Donnerstag (01.06.2023), 20:30 Uhr und Freitag (02.06.2023), 20:00 Uhr, kam es in der Schlesierstraße in Eitzum zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Eine bislang unbekannte Person versuchte mit einem Werkzeug die Hauseingangstür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch, sodass ein Eindringen in das Wohnhaus ausblieb.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Am Freitag (02.06.2023) gegen 14:15 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Elze einen Pkw in Deinsen. Im Rahmen der Kontrolle fiel ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Drogenvortest positiv auf THC aus. Dem 26-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige, da dieser unter Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug führte.

Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 3 zwischen Elze und Wülfingen

Am Samstag (03.06.2023) führten Beamte der Polizei Elze Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 3 durch. Bei erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 109 km/h gemessen. Dieser muss nun mit einem Bußgeld von 200 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag (04.06.2023) gegen 11:40 Uhr fiel den Beamten des Polizeikommissariats Elze ein fahrender E-Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen am Steintor in Gronau auf. In einer anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Die 56-Jährige Fahrzeugführerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

