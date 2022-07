Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Motorradfahrer streift entgegenkommenden Pkw - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 16.07.2022, gegen 20.30 Uhr, kam es auf der L 151 zwischen Niederhof und Oberhof zum Streifvorgang zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 21-jährige Motorradfahrer verletzte sich und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer dürfte zu weit nach links geraten sein und touchierte den entgegenkommenden Pkw eines 35 Jahre alten Mannes. In der Folge kam der Motorradfahrer in einer angrenzenden Grünfläche zu Fall. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde beim Motorradfahrer eine Blutprobe erhoben. Das Motorrad wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Daran war kein Kennzeichen angebracht. Es war nicht zugelassen. Am Auto wurde der Außenspiegel und die Fahrertüre ramponiert. Der Sachschaden dürfte bei insgesamt 4000 Euro liegen. Feuerwehr, Rettungsdient und Polizei waren im Einsatz.

