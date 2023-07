LPI-J: Mit Flasche beworfen

Jena (ots) - Wie am Montagmorgen bekannt wurde, waren unbekannte Täter auf einer Baustelle am Jenzigweg zugegen. Der oder die Langfinger verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf das umfriedete Gelände. Von der Baustelle eigneten diese sich dann 17 Oberlichtelemente im Wert von über 2.700,- Euro an und entkamen unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

