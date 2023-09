Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Malchin

Malchin (ots)

Im Zeitraum vom 08.09.2023 zum 10.09.2023 ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Unkel-Bräsig-Strat in 17139 Malchin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft, während die Eigentümer nicht zu Hause waren. Der oder die Täter haben im Anschluss sämtliches Mobiliar in sämtlichen Räumen durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Blechschrank mit wichtigen Dokumenten, eine Geldkarte und etwas Bargeld entwendet. Der aufgebrochene Blechschrank wurde durch aufmerksame Zeugen am Morgen des 10.09.2023 am Rande des Fahrradweges der L202 von Malchin nach Gielow aufgefunden. Daneben lagen diverse Briefe und Dokumente der geschädigten Familie. Die hohe zweistellige Summe Bargeld sowie die Geldkarte wurde durch die Täter entwendet. Die restlichen Dokumente und Briefe sowie der Blechschrank wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Ob weitere Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden, kann bisher nicht gesagt werden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 1.000 geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Dafür werden Zeugen gesucht. Wer im Zeitraum vom 08.09.2023 zum 10.09.2023 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Straße Unkel-Bräsig-Strat in Malchin beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell