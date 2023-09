Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Die letzten Fahrradcodierungen in diesem Jahr

Neubrandenburg/Waren (ots)

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es mehrere Möglichkeiten zur kostenlosen Fahrradcodierung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit dazu zu geben, haben die Präventionsberaterinnen und Präventionsberater der Polizeiinspektion Neubrandenburg die Termine an verschiedenen Tagen in den unterschiedlichen Stadtvierteln von Neubrandenburg sowie in verschiedenen Städten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte durchgeführt. Bisher fanden 15 Codierungsaktionen in Neubrandenburg, Waren, Friedland, Malchin, Demmin, Neukalen, Röbel und Malchow statt.

Es wird in diesem Jahr noch zwei kostenlose Fahrradcodierungen geben. Hierbei ist auch die Codierung von E-Scootern möglich. Diese beiden Codierungen finden am

Dienstag, den 12.09.2023 in der Zeit von 09:00 - 15:00 Uhr beim Müritzeum in Waren und am

Donnerstag, den 21.09.2023 in der Zeit von 12:00 - 16:00 Uhr beim Bethanien-Center in Neubrandenburg statt.

Interessierte Radfahrer bringen bitte den Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis mit. Besitzer von E-Bikes sollten unbedingt den Schlüssel mitbringen, da zur Codierung der Akku abgebaut werden muss. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

