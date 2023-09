Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall bei Altentreptow

L273 (ots)

Am 07.09.2023 gegen 13:20 Uhr ist es auf der L273 zwischen Altentreptow und Reinberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 83-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die L273 aus Richtung Altentreptow in Richtung Reinberg. Eine 53-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr die L273 in entgegengesetzte Richtung, also in Richtung Altentreptow. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 53-Jährige kurz vor Altentreptow aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen und dabei frontal mit dem PKW des 83-Jährigen zusammengestoßen.

Beide Fahrzeugführer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte befreit werden. Der 83-Jährige war nicht ansprechbar. Die Reanimationsmaßnahmen im Rettungswagen vor Ort sind leider erfolglos verlaufen, so dass der 83-Jährige noch am Unfallort verstorben ist. Die 53-Jährige wurde schwerverletzt ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Sowohl der 83-Jährige wie auch die 53-Jährige kommen aus der Region um Altentreptow.

Beide Fahrzeuge sind Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg kam ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz.

Die L273 musste vollgesperrt werden. Die Sperrung hat bis ca. 16:00 Uhr angehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell