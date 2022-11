Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl

Selzen (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Mittwochnachmittag in der Friedhofstraße zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr über einen Zaun auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Aus dem Gartenschuppen entnahmen sich die Täter Werkzeuge, mit welchem sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten und in die Wohnung gelangten. Die Täter durchsuchen das Haus und entwenden Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Mainz konnte am Tatort Spuren sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

