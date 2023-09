Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Wohnanhängers und eines Sportbootes

Waren (ots)

In der Nacht vom 05.09.2023 bis zum 06.09.2023 wurden von einem Firmengelände in Waren ein Wohnanhänger sowie ein Bootstrailer samt Boot entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt auf das umfriedete Firmengelände in der Otto-Intze-Straße 4 in 17192 Waren verschafft und von diesem einen Wohnanhänger sowie ein Boot samt Trailer entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt.

Der entwendete Wohnwagen ist von der Marke Dethleffs, weiß, sechs Jahre alt und hat einen Wert von ca. 20.000 Euro. Der Wohnwagen nach Angaben der Eigentümer mit einem extra Schloss gesichert gewesen.

Bei dem entwendeten Boot handelt es sich um ein Texas Boot 597. Das ist ein motorisiertes Sportboot mit einer Länger von ca. 6 Metern und einem Wert von ca. 50.000 Euro. Das Boot befand sich auf einem Bootstrailer der Marke Brenderup mit Müritzer Kennzeichen. Der Bootstrailer ist erst sechs Monate alt und hat einen Wert von ca. 5.000 Euro.

Bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

