POL-NB: Warnung vor aktuellen Schockanrufen

Neustrelitz (ots) - Am 07.08.2023 zeigte eine Neustrelitzerin den Diebstahl ihres Handys in einem Drogeriemarkt in Neustrelitz an. Im Rahmen der Ermittlungen haben die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz das vorhandene Videomaterial des betroffenen Drogeriemarktes ausgewertet und gesichert. ...

mehr