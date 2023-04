Polizei Dortmund

POL-DO: Mieterin erwischt 12-jährige Einbrecher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0424

Eine 44-jährige Mieterin hörte am Freitag (28.4.2023, 12:48 Uhr) verdächtige Geräusche an der Tür eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Dortmund - zwei 12-jährige Kinder versuchten gewaltsam die Tür aufzubrechen. Ein weiterer Hausbewohner (22) hielt ein Mädchen fest, während die Frau die Polizei verständigte.

Das Mädchen wehrte sich, schrie laut und konnte mit dem ebenfalls 12-jährigen Jungen entkommen. Die Polizei konnte die Kinder in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Bei einer Durchsuchung wurden Einbruchswerkzeuge entdeckt. Nach Kontakt mit dem Jugendamt wurden die Kinder der Jugendschutzstelle übergeben.

Ermittlungen am Tatort ergaben, dass die Kinder zunächst in einer Wohnung anschellten. Offenbar wollten sie feststellen, ob ein Einbruch möglich ist. Dann wurden sie von der Mieterin überrascht. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den weiteren Hintergründen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell