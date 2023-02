Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Neuwerk-Mitte: Präparierter Köder ausgelegt

Mönchengladbach (ots)

Ein Hundebesitzer hat gestern, 21. Februar, bei der Polizei Anzeige erstattet.

Sein Hund hatte am Morgen gegen 8 Uhr auf einem Kiesbeet an der Straße Fahres in Neuwerk-Mitte ein Fleischstück in den Mund genommen, das mit einem Nagel präpariert war.

Die Polizei ermittelt nun. Sie bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell