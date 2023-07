Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Mehrere Verletzte nach Heißluftballonlandung

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, startete ein mit 18 Personen besetzter Heißluftballon zunächst im Bereich Bad Waldsee. Die Thermik führte den Ballon bei einer Flughöhe von ca. 1000 Metern in Richtung Ochsenhausen. Die Fahrt verlief zunächst genau nach Plan. Gegen 07:15 Uhr wollte der Pilot im Bereich Ochsenhausen, nach einem kleinen Waldstück, eine Landung mit dem Ballon vollziehen. Bereits beim Sinkflug bemerkte er stärkere Windböen in Bodennähe und stellte seine Fluggäste auf eine "harte" Landung ein. Der Heißluftballon setzte in der Folge auf einem Feld auf, wo er sogleich wieder von einem Windstrom erfasst wurde. Mehrere hundert Meter später setzte der Ballonkorb mehrmals auf einer Wiese auf und schlitterte anschließend über eine Kreisstraße. Der Freiballon rutschte danach von der Straße und kippte beim Einstechen in einen Straßengraben auf die Seite. In Seitenlage rutschte er einen Abhang hinab bis er am dortigen Ende zum Stillstand kam.

Durch Unfall wurden insgesamt sechs Fluggäste verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Vier von ihnen konnten mit leichten Verletzungen diese wieder verlassen. Zwei Personen wurden mit mittelschweren Verletzungen stationär aufgenommen.

Sachschaden entstand nach derzeitigem Stand nicht.

Bei den bisherigen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei ergaben sich keine Hinweise auf ein schuldhaftes Verhalten des Piloten. Auch die Wetterdaten deuteten nicht auf solche Bodenwinde hin.

