Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Pistole in der Blau

Ulm (ots)

Am Samstag wurden die Beamten nach Gerhausen in die Markbronner Straße gerufen. Gegen 16.00 Uhr hatte ein 21-Jähriger ein Bad in der Blau genommen und dabei eine Pistole aufgefunden. Die Beamten untersuchten die Waffe und stellten fest, dass es sich um eine Softair-Waffe handelte. Wie die Waffe ihren Weg in das Wasser gefunden hatte, ließ sich nicht ermitteln. Die Waffe wurde sichergestellt und wird ordnungsgemäß entsorgt.

