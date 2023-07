BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Frau mit zwei Haftbefehlen

Köln (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen Kräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen marokkanischen Staatsangehörigen fest, der gleich fünf Diebstähle in weniger als einer Stunde wagte. Am 23.07.2023 gegen 23:30 Uhr ermittelte eine Bundespolizeistreife bei dem eingefahrenen Regional Express 5 im Kölner Hauptbahnhof. Die Meldung: Ein Mann ...

