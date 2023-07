Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dieb versucht sein Glück fünf Mal und scheitert: Bundespolizei nimmt ihn fest

Köln (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen Kräfte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen marokkanischen Staatsangehörigen fest, der gleich fünf Diebstähle in weniger als einer Stunde wagte.

Am 23.07.2023 gegen 23:30 Uhr ermittelte eine Bundespolizeistreife bei dem eingefahrenen Regional Express 5 im Kölner Hauptbahnhof. Die Meldung: Ein Mann habe versucht mehrere Reisende zu bestehlen. Nach Zeugenaussagen habe der Tatverdächtige einem Mitreisenden die Geldbörse entwendet sowie einer weiteren Reisenden das Smartphone. Durch das Einschreiten couragierter Mitreisender, konnten die Bestohlenen ihr Hab und Gut wiedererlagen. Der Dieb jedoch flüchtete unvermittelt nach Halt des Zuges. Die Streife stellte den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später im Bahnhof. Anhand einer Videoauswertung stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Wohnungslose weitere Diebstähle im Bahnhof versuchte, als auch durchführte. Dabei stahl er Backwaren aus einem Bäckereigeschäft und diverse Gegenstände von Personen aus dem Obdachlosenmilieu. Die Uniformierten nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,28 Promille. Ferner schlugen durchgeführte Tests positiv auf Kokain an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell