BPOL NRW: 33-Jähriger mit Drogen in S4 - Bundespolizisten beweisen richtigen "Riecher"

Dortmund - Lünen (ots) - Am gestrigen Morgen (24. Juli) soll ein zunächst Unbekannter eine Frau im Dortmunder Hauptbahnhof mit seinem Speichel angespuckt haben. Dieser konnte von Bahnmitarbeitern im Nachgang gestellt werden. Gegen 09:20 Uhr erschien eine 27-Jährige in Begleitung eines Mannes völlig verängstigt auf der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund. ...

