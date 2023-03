Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0194 --Erneut Supermarkt ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Hammersbecker Straße Zeit: 25.03.2023, 21:10 Uhr

Am Samstagabend raubte ein unbekannter Mann einen Supermarkt in Vegesack aus. Er ergriff Bargeld aus einer geöffneten Kasse und riss sich von einem Mitarbeiter los, als dieser versuchte, ihn festzuhalten. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu einem weiteren Überfall im Stadtteil am Freitagabend (siehe Pressemitteilung 0193) und sucht Zeugen.

Um 21:10 Uhr stellte der Mann ein Getränk auf das Kassenband in dem Supermarkt in der Hammersbecker Straße und hielt dem 22 Jahre alten Mitarbeiter einen Geldschein hin. Als dieser die Kasse öffnete, griff der Unbekannte hinein. Der 22-Jährige versuchte noch, den Räuber am Arm festzuhalten. Dieser riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung des Parkplatzes. Der Mitarbeiter bemerkte das Fehlen des Geldes zunächst nicht, so dass die Einsatzkräfte erst später alarmiert wurden. Er gab außerdem an, dass Kunden ein wartendes Auto mit mehreren Insassen vor dem Supermarkt beobachtet hätten.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 180 cm bis 190 cm groß, 20 bis 25 Jahre alt und hatte dunkle Augen, dunkle Haare mit rasierten Kopfseiten und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke mit schwarzem Fellkragen. Außerdem trug er eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe mit weißen "Nike"-Zeichen und eine schwarze Kappe mit schwarzen Buchstaben oder Zahlen. Außerdem trug er einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen der Tat und fragt, wer in der Hammersbecker Straße oder der Umgebung Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell