Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0193 --Supermarkt überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Friedrich-Humbert-Straße Zeit: 24.03.2023, 21:15 Uhr

Am Freitagabend überfiel ein unbekannter Mann einen Supermarkt in Vegesack. Er hebelte eine Kasse mit einem Schraubenzieher auf, erbeutete Bargeld und flüchtete mit einem Golf, der von einem Komplizen gefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:15 Uhr betrat der Mann den Supermarkt in der Friedrich-Humbert-Straße und ging in den Kassenbereich, wo sich gerade eine 54 Jahre alte Mitarbeitern befand. Da diese ihm den Rücken zugewandt hatte, sah sie nicht, wie der Mann mit einem Schraubenzieher eine Kasse aufhebelte und Bargeld ergriff. Als sich die Frau umdrehte, schrie sie und forderte den Unbekannten auf, damit aufzuhören. Daraufhin schlug dieser mit dem Schraubenzieher in ihre Richtung, woraufhin die 54-Jährige zurückwich. Der Mann ergriff weiteres Bargeld und flüchtete, als zwei Zeugen zu Hilfe eilten. Er rannte aus dem Supermarkt zu einem dunkelgrünen Golf, in dem ein Komplize wartete. Anschließend fuhr das Auto in Richtung Schönebecker Straße davon.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 190 cm groß und hatte schwarze Haare und einen Vollbart sowie dichte, dunkle Augenbrauen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Winterjacke mit schwarzem Fellkragen. Außerdem trug er eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe mit weißen "Nike"-Zeichen und eine schwarze Kappe. Außerdem trug er einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer in der Friedrich-Humbert-Straße, der Schönebecker Straße oder der Umgebung Beobachtungen gemacht hat. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell