Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Lagerhalle in Lünen festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1015

Nach einem Einbruch in eine Lagerhalle am Mittwochabend (14.9.) auf der Straße An der Wethmarheide in Lünen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 21.45 Uhr das Leuchten von Taschenlampen in einer nicht mehr benutzten Lagerhalle und verständigten daraufhin die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen, eine 31-jährige Frau sowie ein 52-jähriger Mann, flüchteten beim Eintreffen der Beamten. Die Flucht war vergeblich, die Beamten nahmen die beiden nach einer kurzen Verfolgung fest.

Anschließend brachten die Polizisten die 31-Jährige und den 52-Jährigen in das Polizeigewahrsam nach Dortmund und leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Die Ermittlungen dauern an.

