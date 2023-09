Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Gastro-Container auf Wurstmarkt aufgebrochen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 08.09.2023, 23:45 Uhr, bis 09.09.2023, 01:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Gastro-Container auf dem Wurstmarktgelände in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter schoben unter Anwendung von körperlicher Gewalt ein dreiteiliges Seitenfenster an dem Container auf und entwendeten zielgerichtet eine Geldkassette mit den gesamten Tageseinnahmen. Die Verantwortliche des Gastro-Standes hatte den Container ordnungsmäßig verschlossen und wollte die Geldkassette später mit nach Hause nehmen. Über die Höhe der entwendeten Tageseinnahmen wird aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht. An der Seitenscheibe entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell