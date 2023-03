Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Zeugen nach Sachbeschädigung an Gemeindehaus gesucht

Lübeck (ots)

Am Sonntag (12.03.2023) wurde der Polizei eine Sachbeschädigung am Gemeindehaus St. Thomas in der Marlistraße in Lübeck angezeigt. Unbekannte Täter hatten an die Wände Hakenkreuze gemalt und verschiedene Schlösser zugeklebt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 11:00 Uhr des Sonntagmorgens entdeckte ein Gemeindemitarbeiter links und rechts neben dem Eingang zum Gemeindehaus St. Thomas zwei Hakenkreuze. Diese wurden offenbar mittels Kreide an die Wand gebracht. Außerdem fanden sich an zwei weiteren Nebentüren ebenfalls Hakenkreuze. Neben diesen Schmierereien wurde zudem festgestellt, dass insgesamt vier Türschlösser und zwei Briefkästen mit einem unbekannten Klebstoff zugeklebt worden waren und jetzt nicht mehr nutzbar sind.

Am Vorabend, dem Samstag, 11.03.2023, war gegen 20:00 Uhr noch alles unversehrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Sachbeschädigung hat das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck aufgenommen. Hinweise zu der Tatausübung oder etwaigen Tätern nimmt das K5 unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Email unter k5.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegen.

