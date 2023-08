Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall auf der B3

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3 / Lange Straße, Montag, 07.08.2023, 07.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Lkw übersehen.

Am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Mann leicht verletzt hat.

Der 59-jährige Mann aus Peine befuhr mit einem Pkw Opel die Bundesstraße 3 aus Sudheim in Richtung Nörten-Hardenberg und wollte an der Einmündung Lange Straße nach links in Richtung Ortschaft Nörten-Hardenberg abbiegen. Dabei übersah er einen Lkw MAN, welcher in Richtung Sudheim fuhr.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 59-Jährige leicht und nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Fahrzeugführer (aus Elsterberg / Sachsen) des Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Pkw geriet kurzzeitig in Brand, konnte jedoch schnell durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Nörten-Hardenberg gelöscht werden.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 2 1/4 Stunden voll gesperrt. Nach den ersten Reinigungsmaßnahmen, konnte der Verkehr teilweise und gegen 11.00 Uhr vollständig wieder freigegeben werden. Es kam aufgrund der Sperrung zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell