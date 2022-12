Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Birkenau (ots)

Am Montag (05.12.) kam es gegen 17:00 h in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerkannt entfernen konnte. Der Flüchtige hatte zuvor einen dort geparkten dunklen VW Golf gestreift und dabei dessen linken Außenspiegel beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro. Die Polizei in Heppenheim bittet nun Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 06252-7060 zu melden.

