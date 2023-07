Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Kennzeichen in Wölfersheim verschwunden + Promillefahrer gestoppt + Traktorfahrer schwer verletzt + Unfallflucht in Butzbach +

Wölfersheim: Nummernschilder geklaut -

Auf die Kennzeichen zweier Anhänger hatten es Diebe auf einem Gelände in der Straße "Am Heiligenstock" abgesehen. Am Wochenende, zwischen Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 11.25 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu dem mit einem Bauzaun umgebenen Gelände und montierten von den Anhängern die Nummernschilder FB-GW 61 und FB-GW 67 ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Nidda: Trunkenheitsfahrt -

Die Büdinger Polizei nahm gestern Abend einen Promillefahrer aus dem Verkehr. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer meldete sich gegen 23.30 Uhr über Notruf bei den Ordnungshütern. Ihm war ein offensichtlich betrunkener Autofahrer bei Nidda aufgefallen. Der Zeuge blieb an dem Dacia dran und lotste eine Streife heran. In einem Niddaer Stadtteil stoppte der Betrunkene seinen Wagen und Polizisten kontrollierten ihn. Der Alkoholtest des 35-Jährigen brachte es auf 1,51 Promille. Der in Kroatien lebende Promillefahrer musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Polizisten seinen ausländischen Führerschein sicher, um eine entsprechende Sperre eintragen zu lassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Rockenberg: Traktor kippt -

Schwere Verletzungen trug ein 23-jähriger Traktorfahrer davon, nachdem er mit seinem Gefährt auf die Seite gekippt war. Der Rockenberger war am Montagabend, gegen 17.30 Uhr auf seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine auf der Griedeler Straße in Richtung Landstraße unterwegs. Auf dem Anhänger waren acht Tonnen Weizen geladen. In einer Linkskurve kippte das Gespann aus bisher nicht bekannten Gründen um. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des 23-Jährigen. Aufgrund der Thorax- und Wirbelsäulenverletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Gießener Klinik. Der umgekippte Traktor und der Anhänger mussten geborgen werden - die Schäden an dem Gespannt schätzt die Polizei auf mindestens 7.000 Euro.

Butzbach: Octavia gedotzt und weitergefahren -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einen blauen Octavia Kombi, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Montag in der Straße "Am Mathildenbrunnen" beschädigt hatte. Zwischen 16.30 Uhr und 20.15 Uhr prallte der Flüchtige gegen den in Höhe der Hausnummer 2 geparkten Skoda und beschädigte den hinteren Kotflügel der Fahrerseite sowie die Heckstoßstange. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 an die Butzbacher Polizei zu wenden.

