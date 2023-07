Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Pferd durch Hundebiss verletzt + Radfahrer in Vilbel übersehen + Fußgängerin in Bad Nauheim erfasst + An Volvo vergriffen + In Büdinger Restaurant eingestiegen + Haustür beschädigt + Biker stürzt +

Friedberg (ots)

Karben - Rendel: Pferd durch Hundebiss verletzt / Polizei bittet um Mithilfe -

Der Besitzer eines zweijährigen Wallachs wandte sich am Donnerstagmorgen der vergangenen Woche an die Vilbeler Polizei. Gegen 08.00 Uhr hatte er sein Pferd auf der Koppel aufgesucht und an der linken Flanke des Tieres eine frische, etwa handflächengroße Wunde entdeckt. Am Abend zuvor, gegen 19.30 Uhr hatte er den Wallach zuletzt ohne Verletzungen dort zurückgelassen. Ein Tierarzt übernahm die Versorgung des Pferdes. Seiner Einschätzung nach kann die Wunde durch einen Hundebiss entstanden sein. Die Koppel liegt außerhalb der Ortschaft "Rendel" an der Straße "Scharmühle" in Richtung Gronau. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat dort zwischen Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr einen Hundeangriff auf ein Pferd beobachtet? Wem ist dort in diesem Zusammenhang eine Hundebesitzerin oder ein Hundebesitzer aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Radfahrer übersehen -

Nach einem Zusammenprall mit einem Ford trug eine 17-Jährige Radfahrerin leichte Verletzungen davon. Die in Vilbel lebende Bikerin fuhr am Freitagnachmittag am Dortelweiler Hof vorbei. Gegen 16.10 Uhr wollte die 57-jährige Fahrerin des Ford vom Parkplatz des Hofladens auf die Straße einbiegen. Hierbei übersah sie die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die 17-Jährige stürzte zu Boden und zog sich eine Knieverletzung zu. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf rund 1.000 Euro.

Bad Nauheim: Fußgängerin erfasst -

Am Samstagmorgen prallten auf der Kurstraße ein Opelfahrer und eine Fußgängerin zusammen. Gegen 10.00 Uhr bog der 79-jährige Fahrer eines Opels von der Kreuzung Haupt- / Kurstraße nach links in die Kurstraße ab. Auf der Kurstraße übersah er die 59-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Der Friedberger erfasste die Bad Nauheimerin mit der Motorhaube, worauf diesen zu Boden stürzte. Sie zog sich eine gebrochene Nase, mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Zudem klagte sie über Schmerzen in der Hüfte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Florstadt-Staden: In Volvo eingestiegen und Kennzeichen geklaut -

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend vergriffen sich Unbekannte an einem in der Straße "Hinter den Tannen" geparkten Volvo. Zwischen 18.00 Uhr und 18.00 Uhr ließen sie aus dem Wagen den Fahrzeugschein sowie das Serviceheft aus dem Handschuhfach mitgehen. Anschließend montierten sie die beiden Kennzeichen "M-CG 4244" ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Büdingen: In Restaurant eingestiegen -

Ein Restaurant in einem Einkaufszentrum der Düdelsheimer Straße rückte am Wochenende in den Fokus eines unbekannten Diebes. Am Sonntagmorgen, zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant und suchte Nach Beute. Aus diesem ließ er die Kasse mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld, ein Laptop sowie eine Sonnenbrille mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die den Täter zur genannten Zeit am Einkaufszentrum beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang dort Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 an die Polizeistation Büdingen zu wenden.

Echzell-Gettenau: Gegen Haustür geschlagen -

Vandalismus oder versuchter Einbruch? Nachdem ein Unbekannter mehrfach gegen die Scheibe einer Haustür schlug, bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.15 Uhr schreckten vier laute Schläge die Anwohner des Hauses in der Hauptstraße auf. Als sich ein Zeuge bemerkbar machte, suchte der Täter auf einem Rennrad das Weite. Eine genauere Beschreibung des Unbekannten ist dem Zeugen nicht möglich. Die Schäden an der Scheibe beziffert die Polizei auf rund 300 Euro. Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Hirzenhain: Motorradfahrer stürzt -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Motorradfahren einen Sturz auf regennasser Fahrbahn. Der 65-jährige Hirzenhainer war am Sonntagmittag mit seiner BMW auf einer Landstraße bei Hirzenhain unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor der die Kontrolle über seine Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung. Anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Reparatur der BMW wird rund 5.000 Euro kosten.

