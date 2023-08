Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Sammlung von Altmetall und Schrott

Einbeck (ots)

Einbeck (beu) - Am Samstag, den 05.08.2023, gegen 11.50 Uhr wurde eine zivile Polizeistreife im Bereich der Ortschaft Salzderhelden auf einen sogenannten Schrottsammler aufmerksam, welcher mit lauter Musik durch den Ort fuhr. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter und seine 33-jährige Beifahrerin gegen eine Vielzahl von Vorschriften über die Sammlung und den Transport von Altmetall und Schrott verstoßen hatten. In der Vergangenheit fiel der Fahrzeugführer schon diverse Male in Niedersachsen mit gleichgelagerten Verstößen auf. Es wurden u.A. ohne entsprechende Erlaubnis Elektrogeräte und Altöl transportiert. Diese wurden ohne jegliche Ladungssicherung in den Laderaum geworfen. Es konnten insgesamt 6 Ordnungswidrigkeiten mit teilweise hohen Bußgeldern und eine Straftat, nämlich der unerlaubte Umgang mit gefährlichen Abfällen, festgestellt werden. Die Verstöße waren so schwerwiegend, dass der Fahrzeugführer seine gesamte Ladung abladen musste und ihm eine weitere Sammlung untersagt wurde.

