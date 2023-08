POL-NOM: Betrunkener, pöbelnder Radfahrer beim Marktkauf in Einbeck

Uslar (ots) - Uslar (La) - Am Samstag, den 05.08.2023, gegen 17.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Rewe-Markt in der Wiesenstraße eine im Einkaufswagen abgelegte Geldbörse. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Uslar (Tel. 05571-80060) in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang wird eindringlich darauf hingewiesen Geldbörsen bzw. mitgeführte Taschen nicht ...

