Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erst Zigaretten, dann Parfüm: Ladendieb kann's nicht lassen

Bremerhaven (ots)

Unverbesserlich zeigte sich ein Ladendieb am gestrigen Donnerstag, 28. September, in Bremerhaven-Lehe. Gegen 17.15 Uhr beobachtete ein Kaufhausdetektiv einen 37-Jährigen im Kassenbereich eines Supermarktes an der Pferdebade. Der mutmaßliche Dieb hatte zuvor Zigaretten im Verkaufswert von mehr als 200 Euro eingesteckt und wollte den Laden offenbar verlassen, ohne zu zahlen. Der Detektiv stellte den mutmaßlichen Dieb und rief die Polizei. Die Beamten fertigten eine entsprechende Strafanzeige gegen den 37-Jährigen. Nach Beendigung der Maßnahmen vergingen nur wenige Minuten, bis der Beschuldigte erneut Dinge mitgehen lassen wollte, ohne Geld dafür auszugeben. Dieses Mal versuchte er es in einem Drogeriemarkt, ebenfalls an der Pferdebade. Eine Angestellte sah ihn, als er Parfüm im Verkaufswert von mehr als 1100 Euro in einen Rucksack steckte. Als sie ihn darauf ansprach und den Beutel an sich nehmen wollte, versuchte er gewaltsam, ihr die Tasche zu entreißen und mit dem Parfüm zu entkommen. Dies wiederum verhinderte erneut der bereits genannte Kaufhausdetektiv, der den 37-Jährigen bis zum erneuten Eintreffen der Polizei festhielt. Eine weitere Strafanzeige sowie Hausverbot und ein Platzverweis waren die Folge.

