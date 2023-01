Polizei Hagen

POL-HA: BMW-Fahrer fährt Kind über den Fuß und flüchtet

Hagen-Boele (ots)

Ein unbekannter BMW-Fahrer ist am Donnerstagvormittag (12.01.2023) einer 14-Jährigen über den Fuß gefahren und im Anschluss geflüchtet. Das Mädchen beabsichtigte gegen 11.50 Uhr zusammen mit Mitschülerinnen bei Grünlicht die Hagener Straße an der Kreuzung Kapellenstraße zu überqueren. Der BMW-Fahrer beabsichtigte von der Kapellenstraße aus nach rechts in die Hagener Straße abzubiegen. Hierbei hielt er zunächst an und ließ die Mitschülerinnen der 14-Jährigen die Straße passieren. Als das Mädchen allerdings auf die Straße trat, fuhr ihr der BMW-Fahrer über den Fuß. Das 14-Jährige schrie laut auf und schlug gegen den Wagen. Der Unbekannte beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Das Mädchen musste im Anschluss wegen einer Verletzung am Fuß im Krankenhaus behandelt werden. Der BMW wird als silberfarben beschrieben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei zu dem flüchtigen Fahrzeug werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten. (sch)

