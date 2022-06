POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher in Gaststätte

Korbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Schnellrestaurant in Frankenberg eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude in der Ruhrstraße. Dort begaben sie sich zielgerichtet an einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Aus diesem entwendeten sie Bargeld in noch nicht genau bekannter Höhe. Die Täter hinterließen ...

mehr