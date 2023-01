Polizei Hagen

POL-HA: Renitente 14-Jährige verletzt Ladendetektiv

Hagen-Mitte (ots)

Donnerstagvormittag (12.01.2023) beobachtete ein Ladendetektiv eine 14-Jährige dabei, wie diese einen Lippenstift aus der Auslage einer Drogerie in Hohenzollernstraße nahm. Im Anschluss verließ sie das Geschäft ohne zu Bezahlen. Vor dem Geschäft sprach der Detektiv das in Hagen lebende Mädchen an und bat sie ins Büro. Hiergegen wehrte sich das Mädchen vehement. Sie verletzte den Ladendetektiv an der Hand und beleidigte ihn. Gegenüber einer alarmierten Polizeistreife gab die 14-Jährige zunächst falsche Personalien an. Zu dem Ladendiebstahl befragt äußert sie, dass man sie erpressen würde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Die Kripo hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Die 14-Jährige erhielt für die Drogerie ein zweijähriges Hausverbot. (sch)

