Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dank aufmerksamem Zeugen: Polizei nimmt flüchtigen Ladendieb rasch fest

Bremerhaven (ots)

Einen flüchtigen Ladendieb hat die Bremerhavener Polizei am Mittwoch, 27. September, im Stadtteil Leherheide gestellt. Der Jugendliche hatte mehr als 20 T-Shirts aus einem Modegeschäft mitgehen lassen. Gegen 16.10 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf den Dieb, der sich gerade von einem Einkaufszentrum in Schiffdorf-Spaden zu Fuß auf dem Weg in Richtung Leherheide befinde. Ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums hatte den Diebstahl bemerkt, verfolgte den 17-Jährigen nun und gab den Einsatzkräften laufend Hinweise zum Fluchtweg. Die Polizeibeamten fuhren dem flüchtigen Ladendieb entgegen und konnten ihn kurz darauf auf einem Schulhof an der Ferdinand-Lassalle-Straße stellen. Das Diebesgut im Verkaufswert von rund fast 400 Euro führte der 17-Jährige in einer Einkaufstüte mit sich. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

