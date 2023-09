Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schmierereien an Kindertagesstätte in Bremerhaven-Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Aufgrund mehrerer Schmierereien bei einer Kindertagesstätte am vergangenen Wochenende in Bremerhaven-Geestemünde hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagmorgen, 25. September, wurde die Polizei zur Kindertagesstätte an der Voßstraße gerufen. Hier hatten derzeit noch unbekannte Täter zwischen Freitag, 22. September, 16.30 Uhr, und Montag, 25. September, 6.30 Uhr, mehrere Fensterscheiben und den Boden im Außenbereich der Einrichtung mit Straßenkreide beschmiert. Die Einsatzkräfte nahmen den Sachverhalt auf. Die Schmierereien wurden umgehend nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme entfernt. Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell