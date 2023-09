Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tablet-Dieb rastet bei Festnahme aus: Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Bremerhaven (ots)

Eine Vielzahl von Anzeigen hat sich am vergangenen Sonnabend, 23. September, ein 19-jähriger Mann in Bremerhaven-Leherheide eingehandelt.

Gegen 18.25 Uhr wurde die Polizei zur Hans-Böckler-Straße gerufen, weil es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein sollte. Wie sich später herausstellte, hatte der 19-Jährige offenbar seine 17-Jahre alte Bekannte im Streit körperlich angegangen. Zudem hatte er das Mobiltelefon und den Tablet-Computer seiner Bekannten an sich genommen und zunächst nicht herausgegeben. Kurz vor Eintreffen der Polizei händigte er das Telefon aus und flüchtete mitsamt Tablet vor den Beamten. Diese konnten den 19-Jährigen wenig später in einem Gebüsch versteckt finden. Bei der Festnahme wehrte sich der junge Mann trotz angelegter Handschellen nach Leibeskräften und versuchte nach den Polizeibeamten zu treten und sie zu beißen.

Die Einsatzkräfte legten ihm daraufhin auch noch Fußfesseln an und trugen ihn zum Funkstreifenwagen. Dabei beleidigte und bedrohte der 19-Jährige die sechs eingesetzten Polizistinnen und Polizisten sowie deren Familien auf derbste Art und Weise. Zu allem Überfluss kündigte er auf dem Weg zum Polizeigewahrsam auch noch an, in den Streifenwagen urinieren zu wollen, was er glücklicherweise unterließ.

Den 19-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Nötigung, Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

