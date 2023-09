Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drei Leichtverletzte nach Vollbremsung mit Bus

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmorgen, 21. September, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus gerufen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.15 Uhr zur Straßenkreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Bismarckstraße alarmiert. Beim Eintreffen standen ein Pkw sowie ein Linienbus der VGB noch im Kreuzungsbereich. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 82-jährige Hyundai-Fahrerin von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Bismarckstraße abbiegen. Der Fahrer des vorfahrtberechtigen Busses befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in nördlicher Richtung und bemerkte, dass die Hyundai-Fahrerin weiter in die Kreuzung einfuhr. Er leitete eine Vollbremsung ein und verhinderte dadurch eine Kollision. Allerdings verletzten sich bei der Bremsung drei Fahrgäste im Bus leicht. Sie wurden mittels Rettungswagen der Feuerwehr in örtliche Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sicherte die Unfallstelle während der Unfallaufnahme und regelte den Verkehr.

