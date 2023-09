Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei

Bremerhaven (ots)

Ein Pkw-Fahrer flüchtete in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße vor der Polizei und verursachte dabei offenbar einen Unfall.

Während der Streifenfahrt fiel den Beamten ein silberfarbener BMW mit einem Kurzzeitkennzeichen auf. Als sie das Fahrzeug mittels Anhaltesignal in der Hafenstraße stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in südliche Richtung. Mehrere Streifenwagen beteiligten sich nun an der Verfolgung bzw. Fahndung nach dem Fahrzeug. Die Flucht ging weiter über die Frenssenstraße und Potsdamer Straße. Auf der regennassen Fahrbahn schleuderte der BMW aufgrund der hohen Geschwindigkeit mehrfach. Während der weiteren Flucht durch Lehe beging der Fahrzeugführer diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten. Nachdem die verfolgenden Polizeibeamten kurzzeitig keinen Sichtkontakt mehr zum Fluchtfahrzeug hatten, meldete ein aufmerksamer Zeuge den Einsatzkräften, dass das gesuchte Fahrzeug kurz zuvor auf einen Parkplatz hinter einem Haus an der Heinrichstraße nahe der Hafenstraße gefahren war. Die Polizisten fanden das Fahrzeug dort auch erheblich beschädigt aber verlassen vor. Es stellte sich heraus, dass offenbar mit dem BMW auf der Flucht in der Gnesener Straße, zwischen Adolf- und Heinrichstraße, mindestens ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde und der Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Die Polizei stellte den Fluchtwagen sicher und ermittelt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-3164 zu melden.

