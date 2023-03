Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Einbrecher dringt in Wohnung ein - Zeugen gesucht

Sternenfels (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagabend in eine Wohnung in Sternenfels eingebrochen.

Der Täter verschaffte sich gegen 20:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die in einem Mehrfamilienhaus im Ziegeläckerweg befindliche Wohnung. Der Einbrecher nutzte das Baugerüst, welches am Gebäude angebracht war, um in die Wohnung im ersten Obergeschoss einzusteigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchwühlte er mehrere Schränke und konnte mit Diebesgut in Form eines vierstelligen Bargeldbetrags aus der Wohnung fliehen. Der am Fenster entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

