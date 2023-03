Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auto absichtlich in Brand gesetzt; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

In Flammen aufgegangen ist am Dienstagmittag ein Pkw in der Pforzheimer Südostast; auch ein Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Nach jetzigem Kenntnisstand geriet gegen 12:00 Uhr in der Stolzestraße ein Auto in Brand. Den Ermittlungen zufolge muss davon ausgegangen werden, dass das Feuer absichtlich innerhalb des seit einem längeren Zeitraum abgestellten Pkws gelegt wurde. Durch die Hitzeentwicklung des Feuers wurde auch eine Gebäudewand beschädigt. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht exakt bestimmt werden. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden. Gesucht werden insbesondere vier Personen, welche sich gegenüber der Brandstelle aufhielten und den Brand des Fahrzeuges eventuell gefilmt haben könnten.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell