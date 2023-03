Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl in Ladengeschäft: Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Zwei 17-Jährige sind nach einem mutmaßlich begangenen Diebstahl am Montagmittag in der Pforzheimer Innenstadt in Untersuchungshaft gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen die zwei Tatverdächtigen einem Mitarbeiter des Ladengeschäfts aufgefallen sein, als diese versucht hätten, Bekleidungsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro zu entwenden. Der Mitarbeiter sprach die beiden Jugendlichen in der Folge an und verständigte die Polizei, welche die beiden Tatverdächtigen festnahm. Dabei wurde festgestellt, dass die Tatverdächtigen zwei speziell für die Durchführung von Ladendiebstählen präparierte Taschen, ein Pfefferspray sowie ein Messer bei sich führten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurden die zwei 17-Jährigen dem Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Christian Schulze, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

