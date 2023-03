Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ladendiebe flüchten nach Auseinandersetzung mit Geschäftspersonal; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Geschäftspersonal eines Kaufhauses in Pforzheim ist am frühen Montagabend durch zwei bislang unbekannte Täter leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand konnten die beiden jungen männlichen Personen bei einem Diebstahlsdelikt in einem Kaufhaus in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße beobachtet werden. Als die beiden Täter durch Geschäftspersonal auf den Vorfall angesprochen und in das Büro gebeten wurden, trat einer der Täter offenbar einer 37-jährigen Angestellten gegen das Schienbein und flüchtete im Anschluss mit seinem Komplizen in Richtung der Schlössle-Galerie. Bei der Flucht verliert einer der Täter seinen mitgeführten Rucksack, in welchem in der Folge Süßwaren, Getränke und Hygieneartikel im niedrigen dreistelligen Eurobereich aufgefunden werden konnten. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: junges Erscheinungsbild. Der erste war etwa 1,75 Meter groß, korpulentes Erscheinungsbild, dunkle kurze Locken, schwarze Hose, schwarzer Rucksack sowie eine bunte Sportjacke. Der zweite war etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, kurze dunkle lockige Haare, schwarze Hose mit seitlichen Taschen, weiße Übergangsjacke. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

