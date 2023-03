Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Eutingen - Einbrecher dringen in Wohnung ein; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind am Dienstag in eine Ein-Zimmer-Wohnung in Eutingen eingebrochen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit von Dienstag 7 Uhr bis 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Pfalzgrafenstraße im Pforzheimer Stadtteil Eutingen verschafft. Hieraus entwendeten sie ein Mobiltelefon, Parfums sowie Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

