POL-SU: Jugendliche auf Motorroller fahren gegen die Glasfassade des Rhein Sieg Forums

Siegburg (ots)

Einer Siegburger Streife fiel in der Innenstadt am Dienstagnachmittag (28.06.2022) ein mit zwei Jugendlichen besetzter Motorroller auf, an dem ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 montiert war. Als die Beamtinnen den Roller stoppen wollten und entsprechende Anhaltesignale gegeben hatten, setzte der Fahrer des Motorrollers zur Flucht an und bog in die Ringstraße ab, wo die Weiterfahrt des Streifenwagens vor einem Sperrpfosten zunächst unterbunden wurde. Die Beamten blieben den Flüchtigen auf den Fersen und Zeugen gaben den Hinweis, dass die beiden Jugendlichen in Richtung des Treppenabgangs zur Bachstraße geflüchtet waren. Kurz vor dem Treppenabgang lag der Motorroller auf der Erde. Offensichtlich war der Fahrer gegen die Glasfassade des Forum-Gebäudes gefahren und gestürzt, ohne dabei einen Schaden an den Glasflächen zu verursachen. Die beiden Jugendlichen waren zu Fuß die Treppe zur Bachstraße hinuntergelaufen und dann in unbekannte Richtung verschwunden. Die weitere polizeiliche Fahndung verlief bislang negativ. Der Roller sowie ein schwarzer Motorradhelm wurden als Spurenträger und Beweismittel sichergestellt. Ob der Motorroller möglicherweise gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verkehrsunfallflucht dauert an.

Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizei unter der 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

