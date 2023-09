Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer verliert Kontrolle über Pkw und kommt nach 30 Metern zum Stehen

Bremerhaven (ots)

Der Fahrer eines Opels hat die Kontrolle über sein Fahrzeug am Montagmorgen, 25. September, in Bremerhaven-Wulsdorf verloren. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 66-jährige Opel-Fahrer gegen 6.50 Uhr die Weserstraße in südlicher Richtung. Dabei verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Zuge dessen kollidierte er mit einem parkenden Mercedes und kam nach 30 Metern auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen. Die Polizei Bremerhaven regelte den Verkehr und nahm den Unfall auf. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach dem Abtransport beider Autos gaben die Einsatzkräfte den Verkehr wieder frei. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt und nach erster medizinischer Untersuchung am Einsatzort mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

