POL-Bremerhaven: Rote Flüssigkeit tropft aus abgestellter Tüte - Polizeieinsatz

Bremerhaven (ots)

Eine leicht gruselige Entdeckung machte am späten Montagnachmittag, 25. September, eine Frau an der Potsdamer Straße in Bremerhaven-Lehe. Sie meldete der Polizei, dass sich in einem Hauseingang eine Tüte befinde, aus der mutmaßlich Blut herausrinne. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bremerhaven begutachtete den Fund daraufhin. Tatsächlich befand sich eine Lache einer roten Flüssigkeit neben der Tüte. Als die Beamten die Tüte daraufhin öffneten, konnten sie glücklicherweise Entwarnung geben: In dem Beutel befand sich unter anderem ein nasser roter Teppich. Dieser war offenbar nicht farbecht - und die Tüte nicht dicht. Wenig später erschien ein Mann vor Ort und gab an, dass der Teppich von Renovierungsarbeiten im Haus stamme. Er habe die Tüte nur kurz vor dem Haus abgestellt und wolle sie nun fachgerecht entsorgen. Auch wenn in diesem Fall keine Gefahr vorlag: Die Polizei lobt das aufmerksame Verhalten der Zeugin, die ihre Beobachtung direkt gemeldet hatte.

