Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Vespa-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

An der Einmündung der Blomberger Straße zur L 712 kam es aufgrund der tiefstehenden Sonne am Mittwochmorgen (06.09.2023) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller. Ein 69-Jähriger aus Blomberg beabsichtigte gegen 9:20 Uhr mit seinem VW ID von der Blomberger Straße nach links, der Blomberger Straße folgend, in Richtung Blomberg abzubiegen. Dabei übersah er - nach eigenen Angaben wegen der Sonne - einen von links kommenden 31-jährigen Vespa-Fahrer aus Blomberg, der Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Während der Autofahrer leichte Verletzungen erlitt, wurde der 31-Jährige schwer verletzt. Rettungswagen brachten beide Männer ins Klinikum. Beide Fahrzeuge, an denen ein Schaden von rund 13.000 Euro entstand, mussten hingegen abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

