POL-LIP: Bad Salzuflen. In Altenpflegeheim eingestiegen.

Lippe (ots) - Am späten Dienstagnachmittag (05.09.2023) gegen 17:45 Uhr wurde eine junge Radfahrerin aus Horn-Bad Meinberg von einem unbekannten Autofahrer erfasst. Das 12-jährige Mädchen war auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Paderborner Straße in Richtung Detmold unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Forellenweg wartete zunächst ein schwarzes Auto, um ...

