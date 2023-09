Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Mädchen auf Rad angefahren und geflüchtet.

Lippe (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (05.09.2023) gegen 17:45 Uhr wurde eine junge Radfahrerin aus Horn-Bad Meinberg von einem unbekannten Autofahrer erfasst. Das 12-jährige Mädchen war auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Paderborner Straße in Richtung Detmold unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Forellenweg wartete zunächst ein schwarzes Auto, um in die Paderborner Straße abzubiegen. Als der Autofahrer schließlich losfuhr, erfasste er das Hinterrad des Mädchens, so dass dieses zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Der Unbekannte im Auto hielt nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Detmold. Laut Aussage des Mädchens soll der Mann eine Brille getragen haben, sein Fahrzeug sei schwarz und habe modern und hochwertig ausgesehen. Zeuginnen oder Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden geben, sich mit Hinweisen an das Verkehrskommissariat zu wenden, Rufnummer 05231 6090.

