Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fensterscheiben an mehreren Autos eingeschlagen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (04./05.09.2023) brachen bislang Unbekannte in verschiedenen Straßen in Lage Fensterscheiben an insgesamt neun Autos auf. In der Gasstraße gingen die Täter einen Skoda Octavia, einen VW Transporter und einen VW Golf an. Ein Zeuge beobachtete dort drei männliche Personen, die zu Fuß in Richtung Elisabethstraße flüchteten, als er sie ansprach. In derselben Nacht wurden in der Schützenstraße Scheiben an einem VW Transporter und einem Citroen C1 aufgebrochen. Ebenfalls wurden in der Straße "Am Umfluter" die Scheiben von einem Renault Clio und einem Renault Megane eingeschlagen. Darüber hinaus wurden der Polizei kaputte Autoscheiben an einem Opel Meriva in der Heidenschen Straße und einem BMW in der Lemgoer Straße gemeldet. In mehreren Fällen wurden ebenfalls Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Wer in dieser Nacht Verdächtiges in den genannten Straßen beobachtet hat, wendet sich bitte mit Hinweisen unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

