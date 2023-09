POL-LIP: Augustdorf. Von Grundstückseinfahrt abgebogen und Unfall verursacht.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (04./05.09.2023) brachen bislang Unbekannte in verschiedenen Straßen in Lage Fensterscheiben an insgesamt neun Autos auf. In der Gasstraße gingen die Täter einen Skoda Octavia, einen VW Transporter und einen VW Golf an. Ein Zeuge beobachtete dort drei männliche Personen, die zu Fuß in Richtung Elisabethstraße flüchteten, als er sie ansprach. In derselben Nacht ...

